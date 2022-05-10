رحمة أحمد: تعرضت لنوبات بكاء أثناء تصوير الكبير أوي «كنت مرعوبة»

قالت الفنانة رحمة أحمد «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي إنها بدأت تتنفس الصعداء بعد إصابتها بوعكة صحية بعد الانتهاء من تصوير المسلسل.

وأضافت رحمة أحمد خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «وقت المسلسل لما عملته مافكرتش، وركزت بس أعمل الشغل اللي عليا وأسيب الباقي على ربنا حتى فاجئني رد الفعل وكنت مرعوبة مش خايفة بس».

كنت مضغوطة جدا في المسلسل

وكشفت أنها تعرضت لنوبات بكاء أثناء تصوير المسلسل من شدة خوفها من عدم إتقان الدور، قائلة: «جات عليا فترات كنت بعيط كتير أوي من الرعب ورحت للمخرج المنفذ محمد خيري وقولتله أنا حاسة أني ممكن مقدرش أكمل المسلسل وكنت مضغوطة جداً، لأن ده وضع مهم، كانت خطوة جديدة ومهمة ولازم استغلها مظبوط».

وتابعت: «الناس دلوقتي عرفوني في الشارع، قبل كده أيام مسرحية أمين وشركاه كنت بعمل المسرحية وكان الناس مش بتاخد بالها وقتها تخيلت أن المسلسل هيكون كده برضه، لكن ما حدث أني تفاجئت بالفعل بما حدث والناس عرفتني وكان أول حد قالي يا مربوحة في الشارع قالوا مربوحة أهي وطلعت أجري».

وواصلت: «فيه ممثل ممكن يتقبل الناس في الشارع بسبب الشهرة بشكل كبير وعادي وأنا مش ضد حب الناس لكن أنا بيجيلي توتر كبير في حال وجود عدد كبير من الناس، بتوتر من الزحمة الكتيرة بيجيلي فوبيا أو لما يبقى فيه طلبات كتيرة».

وأوضحت رحمة أحمد أنها من القاهرة تحديدا من منطقة الحسين، وتخرجت في كلية العلوم قسم ميكروبيولوجي، قائلة: «كان نفسي أدخل كلية علاج طبيعي لكن لم أوفق بسبب المجموع فدخلت كلية علوم».

الفنانة: ليا أخ توأم كان بيغش مني في الامتحانات

واستكملت: «كنت بذاكر في الثانوية العامة كويس ومجموعي 96.9% وكنت شاطرة ولي أخ توأم كان معايا في نفس الكلية والفرق بينا أني كنت بذاكر وهو لا، وكان بيغش مني في الامتحان حتى جوزي بيقلي دايماً أنتي دحيحية، أخويا لطيف بس هو بيشتغل في العقارات ومتخرج معايا من كلية العلوم».