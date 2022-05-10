رحمة أحمد: كنت بمثل تراجيدي في مسرح الجامعة.. واتعلمت من أحمد أمين كتير

كشفت الفنانة رحمة أحمد «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي أنها رغم التحاقها بمسرح الجامعة في أثناء الدراسة بكلية العلوم لكنها لم تمثل كوميدي، وكانت كافة أدوارها تراجيديا.

واخدة خفة الدم من أمي.. وعيلتي فخورة بيا

وتابعت رحمة أحمد خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «كنت أمثل تراجيدي طول الوقت ومكنتش بعمل كوميدي وكانت أدواري عياط ونحنحة لحد ما قالي أحد الزملاء في الكلية إيه الي بتعمليه ده؟ وكان جه أخرجلنا مسرحية وقالي إيه النكد ده؟ لازم تتجهي للكوميديا شوية وأخدني وقتها ووظفني في المجال الصح لي».

وأكملت: «هو بيعرف يوظف ويطلع الضحكة لمس فيا حتة الكوميديا من قدرتي على التشخيص أو التريقة والهزار».

وواصلت: «إحنا أربع إخوات في البيت والعيلة كلها بتحب الهزار بس أنا أكتر حد واخدة الحتة دي من أمي لأنها شخصية بتحب الضحك والهزار، ماما طول الوقت بتهزر ولطيفة وعلى الله».

وعن رد فعل أسرتها على دورها في مسلسل الكبير أوي، قالت: «مبسوطين وفخورين بيا وطول الوقت أثناء التصوير كانوا معايا طول الوقت بالتشجيع».

كنت براقب أحمد أمين في شغله

وكشفت الفنانة رحمة أحمد أن دورها الأول مع الفنان أحمد أمين في «أمين وشركاه» شكل لها أهمية خاصة، وأنها تعلمت الكثير منه، قائلة: «أتعلمت منه كتير لأنه ذكي أوي وموهوب وعنده كتير يقدمه للناس وعنده ملكه مهمة أنو قادر على التوظيف السليم في المكان الصح».

وواصلت: «كنت دايماً براقبه وهوا بيشتغل عشان أفهم دماغه والصراحه إتعملت منه كتير أوي، وجهة نظره في التوظيف مختلفة عننا كلنا وبيعرف كل واحد مهاراته إيه يطلع منه إيه، ولفتت إلى أنه على المستوى الإنساني خدوم جداً «مافيش مرة لجأت ليه في أي مساعدة إلا وكان داعم جدا».