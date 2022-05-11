سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11-5-2022 في محلات الصاغة

على مدار الأيام القليلة الماضية، حرص الكثير من المواطنين المهتمين بشراء الذهب على متابعة تلك الأسعار والبحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، خصوصا بعد الأخبار التي تداولتها أحد الشركات المصنعة للمنتجات الذهبية بوقف البيع والشراء في الأسواق التجارية، الأمر الذي نفته الغرفة التجارية تمامًا.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم وتوفير ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وسعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب

وتباينت أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء قيمة وصلت إلى نحو 977 جنيهًا للبيع و1,003 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء قيمة 1,140 جنيه للبيع و1,170 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 بسعر 1,303 جنيه فيما سجل سعر 1,337 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى 9,120 جنيه للشراء ونحو 9,360 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء 11 مايو، إذ سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال الأسعار الآتية:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيه، بما يعادل 60.58 دولار.

- وسجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيه، بما يعادل 424.08 دولار.