سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 9-5-2022 في محلات الصاغة

تصدر البحث عن أسعار الذهب، مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وجميع محركات البحث المختلفة، اليوم، بعد تداول أخبار بشأن إيقاف بعض الشركات عمليات البيع والشراء، لعدم استقرار الأسعار خلال الآونة الأخيرة، ما زاد عمليات البحث عن سعر جرام الذهب وخاصة عيار 21.

ونفت شعبة الذهب بالغرف التجارية، بشكل رسمي، ما جرى تداوله من أخبار بشأن إيقاف حركة بيع وتداول الذهب، مؤكدة أنّ عمليات البيع والشراء مستمرة في الأسواق المحلية المصرية.

وفى إطار مواصلة بوابة «الوطن»، في تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، نوضح من خلال التقرير التالي، أسعار بيع وشراء الذهب في محلات الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 9 مايو، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار «18 و21 و24»

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، 1003 جنيهات في المحلات، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين، 1170 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 1337 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب، بسعر 9,360 للشراء، ونحو 9,600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث سجلت أسعار الذهب في أسواق المال، بداية تعاملات اليوم الإثنين، 9 مايو، الأسعار الآتية:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيها، بما يعادل 424.08 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.