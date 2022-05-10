التحقيقات: «ترك مارينا صلاح بمستشفى العيون 5 ساعات دون إسعافات»

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة مارينا صلاح داخل مستشفى عيون شهير وقت خضوعها لأشعة بالصبغة، عن أنها تركت في طرقة المستشفى 5 ساعات دون إسعافات من قبل الأطباء حتى أحضر ذويها سيارة إسعاف ونقلوها إلى مستشفى آخر لكنها فارقت الحياة بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة عدم إجراء اختبار حساسية للمريضة قبل خضوعها لتلك الأشعة ما تسبب في وفاتها.

استدعاء شقيق مارينا صلاح

وقررت النيابة استدعاء شقيق مارينا صلاح وزوجها للاستماع لأقوالهما، وكذا كامل الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى الأول والثاني لسؤالهم، كما تحفظت على كافَّة أوراق علاجها، وكاميرات المراقبة بهما.

أشعة الصبغة

وبحسب بيان صادر عن مكتب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بمباشرة تحقيقات عاجلة في واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا أول أمس من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو من إهمال طبي تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها مستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها.

وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، ما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت مساء أمس تداول منشورات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة المجني عليها جرَّاء إصابتها المشار إليها، فتواصلت النيابة العامة على الفور مع شقيقها المبلغ الذي أفاد بتمام دفن المجني عليها أمس.