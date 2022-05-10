الحبس والغرامة عقوبة المتسبب في وفاة مارينا صلاح ضحية الخطأ الطبي

خيمت حالة من الحزن على الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية بعد وفاة مارينا صلاح نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات، الذي توجهت مارينا إليه لعمل أشعة بالصبغة على العين، ولكن لم يقم المستشفى بعمل الفحوصات اللازمة لها قبل البدء في الأشعة التي من شأنها الكشف عن الحساسية في العين تجاه هذا النوع من الأشعة، ما أسفر عن وفاتها على الفور.

الإهمال الطبي جريمة

وقال هاني صبري، الخبير القانوني، إنه بالرغم من التطور الكبير الذي يشهده المجال الطبي، إلا أن الأخطاء الطبية لا تزال قابلة للحدوث، والإهمال الطبي لم ينته بعد من قاموس الطب المصري، مؤكدا أن القانون المصري يعمل على التصدي له بشتى الطرق.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم الخطيرة، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في إصابة المريض بعاهة مستديمة أو يتسبب هذا الخطأ في أن يودي بحياة المريض».

وأوضح صبري أن الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن الأصول العلمية والمهنية في علاج مريضه؛ سواء في صورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة، والخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم.

عقوبة الإهمال الطبي

ولفت صبري إلى أن قانون العقوبات تصدى لجرائم الإهمال الطبي، ونصت المادة 244 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا نشأ عن الإهمال الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

تحديد معيار الخطأ الطبي

كما أشار الخبير القانوني إلى أن تحديد معيار الخطأ الطبي، يختلف بين الطبيب العام والأخصائي، حيث يضاف إلى الأخير معيار شخصي يتمثل في مستواه المهني للحكم على مسلكه كأخصائي، ويقاس على أقرانه من ذوي الاختصاص، إلى جانب المعيار الموضوعي المتمثل في اتباع الأصول العلمية والمهنية المستقرة.

وتابع: «نحن في حاجة ماسة إلى تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية.. إلخ».

وأضاف صبري: «نناشد مجلس النواب إصدار مشروع قانون للمسؤولية الطبية للمحافظة على حياة المواطنين وحمايتهم من الأخطاء الطبية».