حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت لديه شخصية حساسة وديناميكية، كما أنه يعتقد أن السعادة تكمن في مساعدة الآخرين من حوله، ويقدم الكثير من التضحية للمقربين منه، ولديه القدرة على امتصاص غضب الاشخاص المحيطين به، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذاءهم على الإطلاق، ولا يحب أن يخذل من حوله، ما يجلعه عرضه للاستغلال والتلاعب من قبل الآخرين، ما يجعله يتلقى دروسا قوية في الحياة تدفعه ليكون أكثر أنانية في التعامل مع غيره.

وبالنسبه لصفات امرأة برج الحوت فتفضل أن تكون مركز الاهتمام دائما، وتصنف بأنها امرأة غامضة، تتصرف بشكل غير متوقع في كثير من الأحيان، وتحب أن تكون على تواصل دائم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تسيطر على غضبك وانفعالك، وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك كي تكسب الموقف.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع من تحب.

برج الحوت والحب

يتميز مولود برج الحوت بأنه يسعى دائما لإقامة علاقة رومانسية حالمة، ويحرص على أن تكن علاقته تلك طويلة الأمد، وكونه شخصية انتقادية لشريك حياته بشكل دائم، يجعل العلاقة تعاني ممن التوتر بشكل كبير.