حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس يحب التنوع وتجربة الأمور الجديدة، فهو يكره الملل، ويكره أن يقوم بالأشياء الروتينية ذاتها كل يوم، كما أن يحب أن يهدي أصدقائه طول الوقت هدايا، لكي تكون علاقته قوية بهم.

ويتسم مولود برج القوس، بحبه لتكوين علاقات عديدة مع الغير، فهو يحب أن تكون علاقته قوية مع عدد كبير من الجنسيات والشخصيات المختلفة، فهو يتسم أنه اجتماعي.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد تميل اليوم للتشوش والتبذير، وعليك أن تتأنى في خطواتك وحساباتك ويجب أن تنظم نفقاتك بكشل جيد قبل الإقدام على أي قرار في حياتك المهنية لكي تحقق نجاح، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك حماسا وطاقة عاطفية وقد تجمعك بالأصدقاء والأحباب حوارات جيدة، مما يجعلك تحل الخلافات مع أصدقائك وأحبائك وتقضي أوقات سعيدة معهم بعيدا عن أي خلاف وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج القوس

ويحب مولود برج القوس أن يكون ناجح في حياته، فهو يفضل أن ينفذ أهدافه المختلفة بغض النظر عن أي عقبات تواجهه، ومن أبرز صفات برج القوس الكرم الشديد فهو يحب أن يعطي جميع من حوله كل مايحتاجوه حتى إذا كان ذلك على حساب نفسه.