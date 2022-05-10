حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية، عن توقعاتها الفلكية وحظك اليوم، على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الحوت، إذ يميل ويعشق العمل والتفكير خارج الإطار التقليدي والمألوف، فهم من محبي التحديات التي تظهر قدراتهم وذكائهم، لكن أكثر ما يجعلهم يفشلون في حياتهم العملية هو الكسل والخمول الذي يصيبهم من وقت لآخر.

وللأشخاص مواليد برج الحوت، يعرض لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية حظك اليوم، على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الحوت، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، هناك تنافر القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وأقوالك.

أعلام ومشاهير برج الحوت

ويعتبر الفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، أبرز مشاهير برج الحوت فضلا عن الفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب، والشاعر أبو القاسم الشابي.