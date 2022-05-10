حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الدلو، على الجانبين العملي والعاطفي، كون هذا المولود، يميل للحياة الهادئة والبسيطة والسهلة، ويساعده على ذلك قدرته على التكيف مع الوضع، كما أنه يفضل أن يحتفظ بمساحته الشخصية، وحياته بعيدًا عن الآخرين، فهو لا يسمح لأحد بالاقتراب منها إلا المقربين فقط.

لا يميل مولود برج الدلو للفضول، فيميلون دائما للهدوء وإمرأة هذا البرج لتحمل المسؤولية، ويفضل الرجل أسرته على مصالحه الشخصية، ويعرض لكم موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الاخبارية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الدلو، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي أن القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية أو مهنية وتحسن التخطيط.. تنظم نفقاتك وأفكارك وتراجع خطواتك بدقة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، أنه رغم الضغوط.. تستطيع أن تعبر عن مشاعرك بانطلاق وجرأة، والقمر يساعدك اليوم على الاقتراب بلطف ممن تحب.

أعلام ومشاهير برج الدلو

الكثير من أهل الرياضة والفن ينتمون لبرج الدلو من بينهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.