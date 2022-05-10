حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم الثلاثاء 10 مايو، بشأن مولود برج الجدي، الذي يعرف عنه أنه يحب أن يمنحه الآخرون، هدايا تساعده على تطوير ذاته وقدراته العقلية والبدنية، كالكتب والحفلات النقاشية، والدعوة لحضور مؤتمر، وتجنب منحه هدايا خفيفة، فهذا الجانب حاسم في بعض الأوقات لدى أصحاب هذا البرج.

وللأشخاص مواليد برج الجدي، يعرض لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

في الجانب المالي والمهني، استغل الفرص اليوم الثلاثاء مولود الجدي، فالقمر في منزل الحظ يمنحك اليوم حماسا لأفكار جديدة، وتبدو في أفضل حالاتك، وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع والكسب هائلة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تخبرك عبير فؤاد مولود برج الجدي على الصعيد الاجتماعي والعاطفي أنه رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تعدك بلقاءات عاطفية واجتماعية رائعة وجذابة.

أعلام ومشاهير برج الجدي

الوصول للقمة أبرز صفات مولود برج الجدي التي تظهر على الغالبية العظمى من مواليده ومنهم المغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، ومن مشاهير هذا البرج كذلك الصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا.