7 رسائل للسيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية.. أبرزها عقد الزواج هو الحاكم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عددا من الرسائل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير، بشأن قانون الأحوال الشخصية في مصر.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم بشأن قانون الأحوال الشخصية:

1- قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن.

2- الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.

3- التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.

4- مشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.

5- عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق.

6- نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة.

7- نحاسب أمام الله عن كل بيت في مصر.

السيسي: محتاجين نصيغ قانون الأحوال الشخصية بحيادية وتجرد

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لديه اهتمام كبير بالقضايا الأسرية ومحاكم الأحوال الشخصية منذ أن كان شقيقه رئيسًا لنيابة الأحوال الشخصية، «الكلام ده من 40 سنة، شقيقي كان بيحكيلي عن الآلام ومعاناة الأسر، وحجم الانفصال وحجم التفكك الأسري، اللي أنا شايفها حتى الآن بتتكرر، عاوزين مجموعة من القضاة يشوفوا الآلام دي بأمانة وحيادية وتجرد لصياغة قانون».

السيسي: عاوزين عقد زواج يحل مشاكل الأسرة

وتابع: «أنا قولت الكلام ده من 3 سنوات، عاوزين عقد زواج يحل المسألة، كل النقاط اللي توقفنا عندها سواء الخلاف الأسري أو التفكك أو الطلاق أو القضايا المعروضة أمام محاكم الأحوال الشخصية، إحنا مسؤولين كمصريين كل في محله؛ سواء قضاء أو دولة أو رئيس أو حكومة أو برلمان أو أزهر، كل منا معني بشكل أو بآخر، وفي رقبتنا ولادنا وبناتنا قدام ربنا».