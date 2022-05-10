«تعليم بورسعيد»: انتظام سير الامتحانات في مدارس إدارة شمال دون شكاوى

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 - 2022 للصفوف الرابع الابتدائي، والأول ‏والثاني الإعدادي تسير بانتظام وهدوء بمدارس إدارة شمال التعليمية، مشيدًا بجهود مديري المدارس في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب؛ لأداء الامتحانات.‏

اطمئنان من الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر للصف الرابع الابتدائي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم، إنّه تفقد مدارس الشهيد أحمد عبده الدالى الإعدادي للبنين، وفاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، وحامد الألفي الابتدائية، وأبوعبيدة بن الجراح الابتدائية؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية في مواد الدراسات الاجتماعية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف ‏الرابع الابتدائي، والهندسة والتربية الفنية للصف الأول الإعدادي، واللغة العربية للصف الثاني الإعدادي.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن 261 طالبًا بالصف الأول الإعدادي، و316 طالبًا بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية ‏للبنين، يؤدون الامتحانات من خلال 17 لجنة دون رصد أي معوقات إدارية أو شكاوى من صعوبة الأسئلة.‏

أكرم العملية الامتحانية تسير وسط أجواء ممتازة

وأوضح وكيل الوزارة أن 310 طلاب بالصف الأول الإعدادي، و281 طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، يؤدين ‏الامتحانات من خلال 14 لجنة، مشيرًا إلى أنّ العملية الامتحانية في المدرسة تسير وسط أجواء ممتازة.‏

وقال الدكتور أكرم إنّ امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي، سارت بانتظام حيث أدى 156 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان بمدرسة ‏حامد الألفي الابتدائية، و182 طالبا وطالبة موزعين على 9 لجان الامتحانات في المواد المذكورة وفقًا للجدول الوزاري الموحد المعلن مسبقًا متمنيًا ‏النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.‏