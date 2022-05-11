عاجل .. النواب الأمريكي يوافق على تقديم 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

وافق مجلس النواب الأمريكي، على تقديم أكثر من 40 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، كما أقر المجلس، مشروع قانون الإنفاق الأوكراني بأغلبية 368 مقابل 57 مساء الثلاثاء، وفقًا لتقرير لـ«رويترز»، ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، ويتوقع أن يتم الرد سريعا.

وكان الرئيس جو بايدن، طلب من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدة لأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني.

وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، التي تترأس لجنة المخصصات في مجلس النواب: «سيحمي مشروع القانون هذا الديمقراطية، ويحد من العدوان الروسي، ويعزّز أمننا القومي، والأهم من ذلك كله دعم أوكرانيا».

بعض الجمهوريين عارضوا مشروع القانون

وعارض بعض الجمهوريين مشروع القانون، وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة كبيرة في إرسال الكثير من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين إلى الخارج.

6 مليارات دولار مساعدات أمنية

ويسيطر زملاء بايدن الديموقراطيون على الكونجرس بفارق ضئيل، لكن مشروع القانون سيحتاج إلى أصوات الجمهوريين لتمريره في مجلس الشيوخ، وتتضمن الحزمة 6 مليارات دولار للمساعدة الأمنية، بما في ذلك التدريب والمعدات والأسلحة والدعم، و8.7 مليار دولار لتجديد مخزون المعدات الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار لعمليات القيادة الأوروبية.

وإضافة إلى ذلك، يصرح التشريع بمبلغ 11 مليار دولار إضافية في هيئة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بتفويض نقل المقالات والخدمات من الأسهم الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة.

كما يصرح بمبلغ 4 مليارات دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لتقديم الدعم لأوكرانيا والبلدان الأخرى المتضررة من الأزمة، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.