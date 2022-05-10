توقعات بمطالبات تأمين على السفن المتضررة بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

قالت شركة التأمين Allianz العالمية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتلقى شركات التأمين العالمية مطالبات تأمين بحري متعددة من السفن المتضررة أو المفقودة مع امتداد الصراع في أوكرانيا إلى الممرات البحرية.

ولقي بحاران مصرعهما وأصيبت ست سفن تجارية بقذائف - غرقت اثنتين منها - حول الساحل الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي لجارتها في 24 فبراير.

واعتبرت شركات التأمين البحري في لندن، البحر الأسود وبحر آزوف، مناطق عالية الخطورة، مما دفع تكلفة تأمين السفن في المنطقة إلى مستويات قياسية مع علاوة إضافية تضاف إلى غطاء الحرب السنوي لكل رحلة.

تقرير السلامة والشحن السنوي

وفي تقرير السلامة والشحن السنوي، قالت شركة Allianz، إن شركات التأمين قد تواجه أيضًا مطالبات ناشئة عن السفن والبضائع المحاصرة في الموانئ والمياه الساحلية الأوكرانية حيث تسيطر البحرية الروسية على نقاط الوصول.

وأضافت: «من المرجح أن تشهد صناعة التأمين عددًا من المطالبات بموجب سياسات الحرب المتخصصة من السفن التي تضررت أو فقدت بسبب الألغام البحرية، والهجمات الصاروخية والقصف في مناطق الصراع».

ووصفت موسكو تحركها في أوكرانيا بأنه «عملية خاصة»، وقوبلت جهودها لإنشاء ممر بحري بالرفض إثر دعوتها بإنشاء قناة تقودها الأمم المتحدة للسماح لعشرات السفن ومئات البحارة بمغادرة المنطقة دون التعرض لخطر الضرب.

الخسائر البحرية د تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار

في تقرير منفصل الشهر الماضي، قالت شركة نماذج المخاطر PCS إن الخسائر البحرية المؤمنة على مستوى الصناعة من الصراع قد تتراوح بين 3-6 مليارات دولار، مع تقدير عملي بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح تقرير شركة التأمين، أن الحظر الموسع على النفط الروسي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو قد يرفع تكلفة وتوافر وقود الصهاريج.

وأضاف: «على المدى الطويل، قد نشهد نقصًا في وقود المستودعات مع اضطرار المزيد والمزيد من السفن إلى التحول إلى وقود غير متوافق أو دون المستوى القياسي، مما قد يؤدي إلى مطالبات تعطل الآلات في المستقبل».