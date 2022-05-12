أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-5-2022

تشهد أسعار العملات تباين كبير مقارنة بالجنيه المصري، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار سواء الراغبين في العمل للخارج أو المستثمرين، وتزداد عمليات البحث عبر محركات البحث عن سعر الدولار واليورو والريال السعودي والدنيار الكويتي.

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات في البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس اليوم الخميس الموافق 12 مايو الحالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، كما سجلت العملة سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه في بنك مصر، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك المركزي المصري 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، و

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.51 جنيه للشراء، 22.79 للبيع، كما سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.59 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الجنيه الإسترليني 22.51 جنيه للشراء، ونحو 22.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.90 جنيه للبيع ، و4.88 جنيه للشراء ، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.90 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للبيع ، و4.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع مقابل 19.21 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.42 جنيه للشراء مقابل 19.55 للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.26 جنيه للشراء.