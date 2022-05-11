سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتمام الجميع في الوقت الحالي، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، مما دفع المستثمرون والمواطنون بمختلف البلاد تتابع سعر الدولار الأمريكي.

وفي إطار الاهتمام الكبير بمتابعة سعر الدولار نستعرض أسعاره في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وغيرها على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، كما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الحالي، وسجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع و18.50 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك مصر.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجّل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، في بداية التعاملات الصباحية في البنك التجاري الدولي.