لحظة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال (فيديو)

استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 51 عامًا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «جنين» الفلسطينية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، التي أفادت أيضًا بإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، وأكدت استقرار وضعه الآن.

وكشف السمودي عن أنّه كان برفقة أبو عاقلة ومجموعة أخرى من الصحفيين في محيط مدارس الغوث بالقرب من مخيم جنين، وجميعًا كانوا ملتزمين بزي الصحفيين وارتداء الخوذة.

استشهاد الصحافية شرين ابو عاقلة في #جنين pic.twitter.com/8038hHTfPp — وكالة سوا الإخبارية المستقلة (@palsawa) May 11, 2022

ونشرت وكالة «سوا» الفلسطينية مقطع فيديو وثّق لحظة استشهاد الصحفية الفلسطينية بعد إصابتها برصاصة في الرأس، وأكد السمودي أنّ المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون واضحا لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في المنطقة، لافتًا إلى أنّ عملية الاستهداف كانت بشكل متعمد من قبل جنود الاحتلال.

يذكر أنّ أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وقضت 25 عاما تقريبًا في تغطية الحروب واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وولدت أبوعاقلة عام 1971 في القدس المحتلة، وحصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة «اليرموك» الأردنية، وتعود نشأتها إلى بيت لحم ولكنها تربت وترعرعت في القدس.

درست أبوعاقلة الهندسة المعمارية في الأردن، قبل أن تتخصص في الصحافة المكتوبة، لتحصل على درجة البكالرويوس من جامعة اليرموك الأردنية، لتعود إلى فلسطين وتعمل في عدة مواقع مثل الأونروا وقناة عمان الفضائية وإذاعة صوت فلسطين وإذاعة مونت كارلو، لتنتقل للعمل في الجزيرة عام 1997.