«الإسكان» عن مشروعاتها الجديدة: «كل الفئات تقدر تحصل على وحدات»

أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، تفاصيل مشروعات الإسكان الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» سيوفر وحدات لكل المحتاجين بعد استهداف كل الفئات مختلفي الدخل، «كل الفئات بتقدر تاخد وحدات بشكل سهل وميسر».

عباس: آخر طرح تم كان لـ11 ألف وحدة

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة طرحت عددا من الوحدات، وكان آخر ذلك الطرح هو طرح 11 ألف وحدة، وتقدم لها 22 ألف شخص وتم توفيرهم جميعا للمتقدمين، «مشروع الإسكان الاجتماعي كل اللي بيتقدم فيه بنوفرلهم الوحدات، وتخطينا المليون وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي».

عباس: توفير 22 ألف وحدة سكنية باتت ميسرة

وأوضح أن توفير 22 ألف وحدة سكنية باتت ميسرة، حيث يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني ضمن التمويل العقاري وبشروط ميسرة، حيث أن الإسكان الاجتماعي يستهدف فئة معينة، ولا يسمح فيه للاستثمار وتم تخصيصه من أجل السكن، في حين أن العالم كله يستثمر في العقار، «بنتابع أصحاب الوحدات، ولازم يكون مقيم في الوحدة السكنية فترة 7 سنوات، وفي حال لم يقطنها تسحب منه».

وأكد على أن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية الدخول على موقع وزارة الإسكان أو موقع التمويل العقاري، ومن ضمن شروط التقديم أن يكون الشخص أكبر من 21 عاما ولم يحصل على وحدة سكنية من قبل، ويتم إحضار مفردات المرتب أو شهادة تثبت الدخل الخاص به في حال كان يعمل بأعمال حرة.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة جميعها يتم فيها البناء على نسبة 25% من مساحة الأرض، فيما تظل باقي المساحة مخصصة للخدمات والمناطق الخضراء والطرق.