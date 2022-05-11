فى نقاط.. مشروعات «الإسكان» بمدن الصعيد (صور)

مشروعات عدة، تحظى بها مدن محافظات الصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل، حيث تقوم وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات، داخل الصعيد، بمختلف القطاعات، سواء السكنية، الصناعية، الخدمية، وغيرها من المشروعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدن الصعيد، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

مشروعات «الإسكان» بمدن الصعيد

1- مدينة أخميم الجديدة

- تم وجاري تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي».

- جاري تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وملعب خماسي، وسوق تجارية، ومبنى تجاري إداري.

- جاري استكمال تنفيذ المقر المؤقت لجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة.

- جاري استكمال تنفيذ مشروع مياه وصرف وطرق مرحلة أولى.

- جاري تنفيذ الأعمال المدنية للشبكة الثانوية تليفونات، بالمجاورتين الأولى والثانية.

2- مدينة سوهاج الجديدة

- تم تنفيذ 1008 وحدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

- جاري تنفيذ مستشفى شفا الأورمان على مساحة 6.6 فدان وبسعة 263 سريرا.

- جاري تنفيذ 3 أسواق تجارية نموذج 8 محال.

- جاري تنفيذ شبكات ( المياه – الصرف - الري) بالتوسعات الجنوبية.

- جارٍ تنفيذ مشروع مرافق (مياه ـ صرف ـ طرق ) لمنطقة شريط 100 م بمدخل المدينة.

- تم طرح العديد من المشروعات لخدمة المدينة ومنها: أسفلت منطقة الشريط المتميز بعرض 200 متر و كهرباء منطقة 455 فدانا مرحلة ثانية والتى تخدم قطع أراضى إسكان متميز والعديد من الكامبوندات السكنية.

- جارٍ تنفيذ مشروع خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 مترا، وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 متر لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلي منطقة 455 فدانا ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي.

- جاري تنفيذ المرحلة الثانية ( طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية ) للطرق المحيطة بمنطقه النحيل بمساحة 162 فدانا.

- تم الاستلام الابتدائي لمحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12000م3 / يومى مرحلة أولى وجارٍ ضخ المياه للبدء فى التشغيل.