الأحد المقبل.. الجدول الزمني لتسليم أراضي «الإسكان» بحي النرجس

يستعد جهاز مدينة السادات، لتسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز، للفائزين بها بحي النرجس، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الجدول الزمني لتسليم أراضي «الإسكان» بحي النرجس، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

الجدول الزمني لتسليم أراضي الإسكان بحي النرجس

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 21، من 406: 505، يوم الأحد 15/5/2022.

- القطع من 506: 605، يوم الإثنين 16/5/2022.

- القطع من 606: 705، يوم الثلاثاء 17/5/2022.

- القطع من 706: 805، يوم الأربعاء 18/5/2022.

- القطع من 806: 905، يم الخميس 19/5/2022.

- القطع من 906 : 1002، يوم الأحد 22/5/2022.

وتخصيص الأيام من الإثنين 23/5/2022 : الخميس 26/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة 21.

- تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 6، من 1 : 100، يوم الأحد 29/5/2022.

- القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 30/5/2022.

- القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 31/5/2022.

- القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 1/6/2022.

- القطع من 401 : 500، يوم الخميس 2/6/2022.

- القطع من 501 : 600، يوم الأحد 5/6/2022.

- القطع من 601 : 700، يوم الإثنين 6/6/2022.

- القطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 7/6/2022.

- القطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 8/6/2022.

- القطع من 901 : 1000، يوم الخميس 9/6/2022.

التخلف عن مدينة السادات

وتخصيص يومي الأحد والإثنين 12 ، 13/6/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6، بمدينة السادات.

- تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 7، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 14/6/2022.

- القطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 15/6/2022.

- القطع من 201 : 300، يوم الخميس 16/6/2022.

- القطع من 301 : 400، يوم الأحد 19/6/2022.

- القطع من 401 : 500، يوم الإثنين 20/6/2022.

- القطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 21/6/2022.

- القطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 22/6/2022.

- القطع من 701 : 800، يوم الخميس 23/6/2022.

- القطع من 801 : 900، يوم الأحد 26/6/2022.

- القطع من 901 : 1000، يوم الإثنين 27/6/2022.

- القطع من 1001 : 1100، يوم الثلاثاء 28/6/2022.

- القطع من 1101 : 1144، يوم الأربعاء 29/6/2022.

وتخصيص يومي الأحد والإثنين 3 ، 4/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 7.

- تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 17/7/2022.

- القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 18/7/2022.

- القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 19/7/2022.

- القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 20/7/2022.

- القطع من 401 : 500، يوم الخميس 21/7/2022.

- القطع من 501 : 600، يوم الأحد 24/7/2022.

- القطع من 601 : 700، يوم الإثنين 25/7/2022.

- القطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 26/7/2022.

- القطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 27/7/2022.

- القطع من 901 : 1010، يوم الأحد 31/7/2022.

تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 1 ، 2/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 1.

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 29، بمدينة السادات، من 1273 : 1373، يوم الأربعاء 3/8/2022.

- القطع من 1374 : 1474، يوم الأحد 4/8/2022، والقطع من 1475 : 1537، يوم الإثنين 5/8/2022.

وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 6 ، 7/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة الـ29.

- تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 2، من 1 : 100، يوم الأحد 14/8/2022.

- القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 15/8/2022.

- القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 16/8/2022.

- القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 17/8/2022.

- القطع من 401 : 500، يوم الخميس 18/8/2022.

- القطع من 501 : 600، يوم الأحد 21/8/2022.

- القطع من 601 : 700، يوم الإثنين 22/8/2022.

- القطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 23/8/2022.

- القطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 24/8/2022.

- القطع من 901 : 957، يوم الخميس 25/8/2022.

وتخصيص يومي الأحد والإثنين 28 ، 29/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 2.