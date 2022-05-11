بروفات تحضرية لمهرجان الطبول والفنون التراثية 2022.. يبدأ 21 مايو «صور»

تعقد إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الدورة التاسعة 2022، البروفات التحضيرية للدورة التاسعة بقبة الغوري بمنطقة الحسين، والتابعة لصندوق التنمية الثقافية، بمشاركة بعض الفرق الأفريقية من جنوب السودان ومصر ومشاركة شرفية من الصين، وتُعقد الدورة خلال الفترة من 21 إلى 28 مايو، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

واجتمع المخرج انتصار عبدالفتاح مؤسس المهرجان مع مجموعة العمل بقيادة سهام إسماعيل مدير المهرجان الدولي للطبول، للتنسيق في أماكن العروض المختلفة، والاستعداد لاستقبال الفرق الخاصة بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية على مدار الأيام المقبلة، والتي ستشهد أكبر مشاركة من الفرق والدول.

وأشار الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، إلى أنه يجهز لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، يوم الأحد، الموافق 15 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا .

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار، والتنشيط السياحي.

وقال انتصار عبدالفتاح، في بيان صحفي، أنه سيُعلن عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2022 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 21 حتى 28 مايو الجاري، بالإضافة لتفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.

ونُظمت الدورة الثامنة من مهرجان الطبول خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2021، وشارك في فعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة من مختلف قارات العالم.