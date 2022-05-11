الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات وسيولة

حالة من التكدس المروري تشهدها الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأربعاء، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتزامن مع خروج الطلاب لمدارسهم وجامعاتهم والموظفين لأعمالهم، وشهدت منطقة وسط البلد حالة من الزحام والتكدس المروري الذي أدى إلى شلل في حركة السيارات.

سيولة مرورية ببعض الطرق والشوارع

بينما تشهد بعض الطرق والشوارع حالة من السيولة المرورية، أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وكذلك على طريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، والبعض الآخر تكدس مروري منها شارع البحر الأعظم، وصولا إلى منطقة الدقي وحتي ميدان الجلاء، ويأتي ذلك وسط جهود مكثفة وتواجد مستمر لرجال المرور على الطرق.

ومن ناحية أخرى، شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، والطريق الدائري نزلة المؤسسة بمحافظة القليوبية أيضا، وصولا إلى المرج والسلام حالة من السيولة المرورية.

كثافات مرورية

وتزاحمت السيارات وأدت إلى كثافات وشلل مروري في محيط ميدان النهضة، وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي أيضا كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين.

تعطيل حركة السير

بينما ارتفعت الكثافات المرورية بميدان الجيزة، وكان هناك كثافات مرورية متحركة في شارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي، بينما كانت هناك أيضا كثافات مرورية متحركة في محور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر.

وكان هناك حالة من التكدس المروري في شارع رمسيس وكوبري أكتوبر، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة السير لأكثر من نصف ساعة، ولجأ بعض قائدي السيارات والمركبات إلى تركها على جانب الطريق والسير على أقدامهم لمباشرة أعمالهم.