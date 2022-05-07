انتظام حركة المرور على الزراعي بعد حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية للطريق الزراعي، عند منطقة قلما في قليوب، والتي شهدت حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الفني لفحص الحادث، وتحديد أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث,

بلاغ بوقوع حالة تصادم

كانت حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مطلع كوبري قلما بمحافظة القليوبية، شهد ازدحاما بسبب تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، وتسبب الحادث في إصابة 11 شخصا.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة أخرى ملاكي أمام مطلع كوبري قلما بطريق مصر الإسكندرية الزراعي في اتجاه محافظة القاهرة، وسقوط عددٍ من المصابين جراء الحادث.

الدفع بـ6 سيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، ودفعت بـ6 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث لنقل المصابين، ورفعات الإدارة العامة للمرور آثار الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطل مصالح المسافرين، وأصحاب السيارات على طول الطريق الزراعي.

كانت محافظة القليوبية قد شهدت صباح اليوم تصادم 7 سيارات على الطريق الدائري، ما أسفر عن سقوط 14 مصابا بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أدى لتصادم السيارات، ونقل المصابون للمستشفيات وتولت النيابة التحقيق.