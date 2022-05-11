رئيس الجامعات البريطانية يكشف تفاصيل المنح الدراسية 2023.. خصم يصل لـ 50%

كشف الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، تفاصيل الخريطة الكاملة للمنح الدراسية للعام الجامعي 2022-2022 التي تقدمها الجامعة، موضحاً أنه جرى الإعلان عن العديد من المنح الجزئية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها في العام الدراسي 2022/2023 وذلك طبقا لعدد من المعايير تشمل نوع شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

الجامعة البريطانية تمنح خصما قدره 5% للطلاب

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة البريطانية تمنح خصما قدره 5% للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الإنجليزية والثانوية الفرنسية والثانوية الدولية، والدبلومة الكندية، والثانوية الألمانية.

كما تمنح الجامعة البريطانية طلاب المدارس المتميزة الشركاء خصما قدرة 10% من الرسوم الدراسية في العام الدراسي الأول بالجامعة وذلك لجميع الكليات عدا الصيدلة وطب الأسنان، وذلك إضافة إلى منح التفوق الأكاديمي المعلن عنها بالموقع الخاص بالجامعة وفقًا لمعايير كل كلية.

الجامعة البريطانية تعلن عن المنح الدراسية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي المقبل

كما أفردت الجامعة البريطانية خصما خاصا قدره 10% من الرسوم الدراسية لأشقاء الطلاب المقيدين بالجامعة، وأشقاء خريجي الجامعة، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.

وتقدم الجامعة البريطانية حوافز خاصة للتفوق الرياضي على مستوى الجمهورية، والمستويين العربي والدولي تشمل خصما على الرسوم الدراسية يتراوح بين 30% و50%.

وكشفت الجامعة البريطانية أنه يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلياتها الجمع بين الخصومات المتعددة التي تنطبق عليهم ليصل مجموع الخصومات التي يستفيد منها الطالب إلى 40% كحد أقصي.

شروط الحصول على منح الجامعة البريطانية

وأكدت الجامعة البريطانية في مصر أن شروط وطريقة التقدم للالتحاق بكلياتها يتم وفقًا لإجراءات القبول ومعايير الحد الأدنى التي تعلنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما يتم إعلانه من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تزامنا مع اجتياز الطالب لاختبار اللغة الإنجليزية للجامعة واختبار القدرات لبعض الكليات.

وتضم الجامعة البريطانية في مصر 11 كلية تشمل كليات «الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الآداب والفنون، الصيدلة، المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات».

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، هي واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق نظام التعليم البريطاني كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية و من الجامعات الأجنبية «London South Bank University & Queen Margret University»، وحاصلة على المركز الرابع مكرر في مصر، والأول على مستوى الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت الجامعة البريطانية المركز الأول في الفيزياء في مصر والمرتبة الثانية في المنطقة، والثالثة في أفريقيا، وفقًا لتصنيف «شنغهاي»، وعلى الراغبين في التقدم، التعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.