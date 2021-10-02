تفاصيل المنح الدراسية بجامعتي سيناء وحورس للعام الدراسي 2021-2022.. الصيدلة 80%

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر 76 منحة دراسية بجامعة سيناء «فرع العريش - فرع القنطرة» للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 بتفوق.

وأشار إلى أن المنح مجانية للدراسة في جامعة سيناء الخاصة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:

1. كلية الصيدلة - العريش: 10 منح، مجموع 80%.

2. طب الأسنان - العريش: 5 منح، مجموع 85%.

3. كلية الهندسة - العريش: 15 منحة، مجموع 75%.

4. كلية العلاج الطبيعي - القنطرة: منحة واحدة، مجموع 70%.

5. كلية الإعلام - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.

6. كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - العريش: 15 منحة، مجموع 65%.

7. كلية إدارة الأعمال - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.

وأضاف «شوشة»، أن المحافظة تقدم للطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، المنحة الدراسية الجزئية «بنسبة 50% مصروفات دراسية فقط» في جامعة حورس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:

1. كلية طب بشري: بحد أدنى 85%.

2. كلية طب الفم والأسنان: بحد أدنى 82%.

3. كلية الصيدلة: بحد أدنى 80%.

4. كلية العلاج الطبيعي: بحد أدنى 80%.

5. كلية الهندسة: بحد أدنى 70%.

6. كلية إدارة الأعمال: بحد أدنى 85%.

شروط الحصول على منح جامعتي سيناء وحورس

1. أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021.

2. أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة ومصري الجنسية.

3. الحصول على الشهادات «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية» من محافظة شمال سيناء.

4. ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام.

المستندات المطلوبة لمنح جامعتي سيناء وحورس

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. صورة شهادة الميلاد.

3. صورة استمارة شهادة الثانوية العامة.

4. مستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية 2020/2021.

5. إفادة بالشهادة الإعدادية.

6. إفادة بالشهادة الابتدائية.

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه يتم تلقي الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداءً من غد الأحد حتى 10 أكتوبر 2021.