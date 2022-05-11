السبت.. قطع المياه عن مركز ناصر ببني سويف 24 ساعة لإصلاح عطل في خط طرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب بمركز ناصر بأكمله لمدة 24 ساعة، من الساعة 12 صباح السبت 14 مايو وحتى 12 من صباح الأحد 15 من الشهر ذاته، وذلك لاستكمال أعمال إصلاح عطل بخط طرد محطة رفع صرف صحي ناصر الرئيسية بقدرة 800 مم، وما يترتب عنه من توقف محطات مياه مركز ناصر.

ضعف مياه الشرب عن مركز الواسطى لمدة 12 ساعة

كما أعلنت الشركة عن ضعف مياه الشرب بمركز الواسطى لنفس المدة تقريبا أو لحين إصلاح العطل بمحطة مياه ناصر، على أن تعاود المياه انتظامها فور إصلاح العُطل.

وتقدمت شركة المياه باعتذارها عن فترة انقطاع الخدمة والعطل الخارج عن إرادتها، وأهابت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما أعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، وذلك من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة إصلاح العطل أولا بأول

من ناحيته، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة إصلاح العطل أولا بأول، لحين الانتهاء منه وإعادة ضخ المياه بالشكل المطلوب، مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها في المناطق المتضررة.