قطع المياه وتخفيف الضغوط للصيانة في عدد من المحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انقطاع المياه وتخفيف الضغوط بسبب أعمال الصيانة بالمحطات في بعض المحافظات بالشركات التابعة.

قطع المياه 10 ساعات في بعض الأماكن بمحافظة دمياط

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه عن مناطق «غيط النصارى، السيالة، وشطا»، اليوم الثلاثاء، الموافق العاشر من شهر مايو الجاري 2022، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

القيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه عزب النهضة

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه عزب النهضة.

توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع، مع توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

تخفيض ضغوط مياه الشرب بالمنصورة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تخفيض ضغوط مياه الشرب بمدينة المنصورة نظرًا لحدوث عطل مفاجيء بمحطة رفع صرف صحي عزبة عقل.

ضخ المياه بكامل طاقتها فور الانتهاء من الإصلاح

اعتذرت الشركة لعملائها بمدينة المنصورة، لإضطراها لتخفيض الضغوط، تجنبًا لحدوث أي طفوحات لافتا الي أنها تعمل على قدم وساق للانتهاء من الإصلاح، بواسطة أفرادها ومعداتها، وفور الانتهاء من الإصلاح، ستعاود ضخ المياه بكامل طاقتها، حرصًا من الشركة على عدم تأثر الخدمة لدى المواطنين.

السيطرة على مشكلة طفح صرف صحى في اسوان

أكد العميد مهندس يحيى عبد المنعم أبو زيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان السيطرة على مشكلة طفح صرف صحي بشارع عباس فريد، لافتًا إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة وتم السيطرة على الطفح في زمن قياسي.