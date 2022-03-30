قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة كفر الشيخ الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ، قبل قليل، عن قطع المياه عن مناطق غرب وشرق مدينة كفرالشيخ، غداً الخميس الموافق 31 مارس 2022، ولمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، من نفس اليوم.

وأرجعت شركة مياه كفر الشيخ، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن سبب انقطاع المياه عن مناطق شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، يرجع إلى أعمال تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه كفرالشيخ رقم 2، وتركيب محبس طرد 600 ملم.

مياه كفر الشيخ تهيب بالمواطنين تدبير احتياجاتهم

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرةً إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.

تسيير عربات مياه في بعض المناطق تحت الطلب

وأكدت الشركة، في بيانها، أنه سيجرى تسيير عربات مياه في بعض المناطق، وذلك للتيسير على المواطنين ممن نفد الماء من الخزانات الأرضية الخاصة بهم، خاصةً في المناطق التي تعاني من عدم وجود خزانات، أو الأدوار العلوية التي تصل إليها المياه بصعوبة.

ويجري إعلام المواطنين في كفر الشيخ بمواعيد انقطاع المياه، عبر بيانات رسمية، أو من خلال صفحات الوحدات المحلية، وذلك لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ونبه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على كافة مسؤولي المرافق بإعلام غرفة عمليات المحافظة بحالة المرافق على مدار 24ساعة، حتى يتسنى لها إعلام المواطنين، مع ضرورة نشر مواعيد الانقطاع على الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإعلام المواطنين بهذه المواعيد، حتى يمكنهم تدبير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.