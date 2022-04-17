قطع المياه عن مدينة شبين الكوم لتطهير الشبكات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصيحلة وميت خاقان، غدا الإثنين، وفق الخطة الشهرية التي يتم الإعلان عنها مسبقًا ويتم التأكيد عليها قبل حدوثها بيوم في بيان للشركة، تسهيلًا على للمواطنين.

مواعيد قطع المياه عن مدينة شبين الكوم

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيحلة وميت خاقان، والتي تبدأ غدا الاثنين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، ولمدة 3 ساعات فقط، لقيام الشركة بإجراء غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، ومسؤولي الهيئات الحكومية المختلفة، والمستشفيات العامة والخاصة، والجهات كافة، توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيحلة وميت خاقان.

على صعيد متصل، تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المياه والصرف الصحي، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشددًا على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة في توفير حياه كريمة للمواطنين.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب في محافظة المنوفية، على ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الأفرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل من أجل تحقيق الصالح العام، ودعم خطط الدولة التي تقوم بتنفيذها.