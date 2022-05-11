«وائل» يدشن مبادرة توظيف مجانية: الشباب محتاج يؤهل لسوق العمل

قال سامي وائل، متطوع يقدم مبادرة مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل، إن مبادرته والتي عززها دخول عدد من المتطوعين فيها، تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل للطلاب الذين يدرسون بجانب تأديتهم لأعمالهم، لافتا إلى أنه وأصدقائه سعوا لتكوين مجتمع إيجابي ترعاه الحكومة والدولة بشكل عام.

وائل: عندي 21 سنة وبدرس نظم ومعلومات

وأضاف «وائل» خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه، وفي أعقاب ذلك، جرى طرح الفكرة على الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، من أجل تبنيها وتنميتها: «أنا عندي 21 سنة وبدرس نظم ومعلومات إدارية في الصف الثالث الجامعي».

وائل: دخلت سوق العمل في فترة متقدمه من حياتي

وأوضح «وائل» أنه دخل إلى سوق العمل في فترة متقدمه من حياته، حيث أنه يعمل حاليا في أحدى الشركات العاملة بالأجهزة المنزلية منذ 7 سنوات، وبجانبها استطاع الالتحاق بعدد من الوظائف الأخرى: «بدأت أدخل في كذا شركة تانية بأكثر من خبرة عمل، وفي نفس الوقت كنت بجرب على أرض الواقع في أكثر من وظيفة أخرى مع أكثر من شركة».

وتابع «وائل»: «أنا مش بعتبر نفسي مدرب أو بقدم كورسات، لكن أنا حلقة وصل أني أعمل مؤسسة ومبادرة ويكون معانا مدربين متخصصين وفي نفس الوقت كنت بدأت أعمل محتوى للشباب، ولقيت الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب قابل الفكرة بشكل كويس جدا وبدأ يوجه باستخدام الفكرة بشكل كويس ونحطها في المكان الصح ونتيحها للشباب لأنهم فعلا محتاجين ده».