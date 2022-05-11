«الصحة» تطلق اليوم قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة في 6 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق مجموعة من القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم، ودعت الوزارة المواطنين بضرورة المشاركة فى هذه القوافل الطبية مع ضرورة مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن التكدس وعدم التزاحم.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن الكشف والعلاج مجانًا في القوافل الطبية في التخصصات الطبية المقرر أن تضمها، واستعرضت الوزارة التخصصات الطبية والتى شملت:

- نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية-خدمات الأشعة والتحاليل

المحافظات المقرر إطلاق القوافل الطبية بها

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظات المقرر أن تطلق فيها القوافل الطبية تسهيلا على المواطنين وسرعة التواصل من أجل الكشف بها، وهي القليوبية - الجيزة - كفرالشيخ - الوادي الجديد - البحر الأحمر - أسيوط، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تحتوي على صيدليات توفر العلاج مجانا والأشعة والتحاليل بها مجانا، فضلا عن قيام الفريق الطبي بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعايات إلى أقرب مستشفى.

طرق التواصل مع وزارة الصحة والسكان

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، مشيرة الى أن الأماكن هي التى تتغير بشكل يومي لضمان وصولها لكل المحافظات، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة متابعتها من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة مواعيد تواجد قوافل المبادرة في محافظتك، أو يمكن التواصل من خلال الخطوط الساخنة للوزارة لمعرفة أماكن القوافل الطبية لضمان الإستفادة الكاملة من الرعاية المقدمة من خلال الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030