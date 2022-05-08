بريد الوطن .. «معاً نستطيع».. مبادرة للحب بين العاملين

مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان الكريم، كان هناك ختام لمبادرة رائعة تستحق الإشادة والتنويه عنها، وهى مبادرة بدأت مع بدايات الشهر الكريم بإقامة عدة نشاطات ثقافية ورياضية فى فرع التأمين الصحى بالمنصورة، لم تكن موجودة من قبل، مثل إقامة مباراة ثقافية بين جميع مناطق وعيادات الفرع، ليتبارى فيها المشتركون، والتى أظهرت وجود قدر كبير من الثقافات العلمية، بجانب الجانب العملى لديهم، وكانت هناك مباريات فى الكرة والبلياردو والشطرنج والتنس تتنافس فيها أعمار مختلفة من العاملين ومن جميع التخصّصات الموجودة بالفرع، أحدثت نوعاً من التقارُب بين الكل، وكانت بمثابة حالة من الحب والاحترام والتقدير بين الجميع، وهذه الحالة لم تكن موجودة من قبل، ولكن مع وجود قيادة شابة بالفرع، وهو د. محمد عبدالخالق، هذا الرجل الذى استطاع أن يجمع بين جميع العاملين بأحداث تلك الأنشطة، لم يكن الهدف منها هو الرياضة والتنافس فقط، ولكن لأنه الرجل الدارس للإدارة بجانب المجال الطبى وجد أن منظومة العمل اليومى يمكن أن تحدث الرتابة والملل بين العاملين، مما قد يُسبّب بعض الخلافات بين أفراد منظومة العمل، وهو ما جعله يفكر فى إقامة تلك الفعاليات والأنشطة، وتحفيزاً للعاملين جعل هناك جوائز للجميع، سواء من فاز بالبطولة، أو من لم يحالفه الحظ، فخرج الجميع فى النهاية سعداء، وحدث بين العيادات والمستشفيات البعيدة التقارب والتعارف، وفى النهاية ولإخراج النشاط بصورة أكثر رقياً.

محمد الطربيلى

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