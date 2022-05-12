حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

ذكرت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، توقعاتها لمولود برج السرطان اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، حيث تؤكد الأبراج اليوم، أهمية الحذر الشديد لوجود كواكب معاكسة في البرج، وبالتالي تعاني من الكثير من المشكلات والأزمات اليوم، والأفضل الالتزام بالهدوء لتجنب المشكلات.

وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج، أنّ مولود برج السرطان، لا يحب الصراعات أو الدخول في أزمات على المحيط المهني أو الاجتماعي، خاصة أنّه من الأبراج التي تحب تنظيم أمور حياتها بمنتهى الدقة، والتخطيط لأهدافها المستقبلية جيدا، كما يحاول أن يزيل أي عقبات قد تقف في طريق تحقيقه لهذه الأهداف.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تطالبك الأفلاك اليوم مولود برج السرطان، بالانتباه والحذر والصبر، وتجنب الخلافات والمشاكل مع المحطين بك في العمل، فالمعاكسات الفلكية موجودة في البرج اليوم، وقد تكون السبب الرئيسي لتأجيل بعض الأمور التي كنت تنتظرها اليوم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنّ القمر والمشترى معاكسان في برجك اليوم، ما قد ينبئ بحدوث خلافات أو سوء تفاهم مع الشريك، لهذا تنصحك الأفلاك بضرورة تجنب إظهار مشاعر الغضب أمامه.