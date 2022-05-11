حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الجدي إلى تفكير البالغين فطريقته واهتماماته وحتى طريقه حواره، دائمًا أكبر من عمره، كما أنه يحب الدراسة وهو متفوق فيها بشكل متميز، لأن طبيعته العملية تجعله يميل لتطوير ذاته منذ صغره للتحقيق أهدافه.

ولمواليد برج الجدي الراغبين في الإطلاع على حركة الفلك والتجوم، يعرض بوابة«الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج لأصحاب برج الجدي، إن حظك اليوم على المستوى المهني، يكون القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب لإنجاز أعمالك وتبدو موفقا في كل شيء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العاطفي يكون، تظهر شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك، وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.

مشاهير برج الجدي

النضج والحكمة من أهم صفات برج الجدي الذي يدرس خطواته بمنتهي الحرص حتى لا يقع في أي أخطاء، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.