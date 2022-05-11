حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه الكثير من الصفات التي تجعل من المحيطين به يرغبون في التقرب إليه ومصادقته، إذ انه يتميز بحبه للاستماع للأشخاص المحيطين به، ويتمكن من جذب الأصدقاء إليه أينما ذهب، كما أنه يحب التغيير والتجديد دائما، كما أنه يفضل الاستقلالية عن أسرته، ويحب الاعتماد على نفسه، كما أنه يبذل الكثير من الجهود للتفكير خارج الصندوق، ويحب الخير والإنسانية ويقوم بالعديد من الأنشطة الإنسانية ويقوم بمساعدة الأشخاص دائما، ويبذل قصارى جهده لجعل الحياة مكانا أفضل للعيش، ويمتلك أيضا حس الفكاهة في شخصيته ويحب المزاح كثيرا.

يحب مولود برج الدلو الزواج في سن مبكر، ويرجع ذلك إلى حبه للاستقلال والحرية، كما أنه لا يحب الروتين على الإطلاق، ويسعى دائما للتجديد والتغيير وكسر الروتين، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا ومن المهم أن تتأنى في أقوالك لتحافظ على علاقتك بالطرف الآخر.

عيوب برج الدلو

من أبرز عيوب برج الدلو أنه يتخذ الكثير من القرارات المتسرعة وغير اللائقة، كما أنه لا يمكن لأحد أن يغير رأيه بسهولة، ويتميز بالعصبية الشديدة أيضا، كما أنه لا يمكنه الالتزام بشيء ما، ما يجعله لا يميل إلى المسؤولية، ويبتعد عنها كثيرا.