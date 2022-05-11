حظك اليوم برج القوس الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كان أحد أصدقائك من مواليد برج القوس فلابد أن صداقتكم ستمر بالعديد من الأوقات المرحة واللطيفة، فضلا عن شخصية القوس المرحة فهو صديق مسلي ولطيف مع الآخرين، كما أنه يميل إلى تجربة الأشياء الجديدة والغريبة، مما يجعله صديق رائع.

ولمواليد برج القوس الراغبين في الإطلاع على حركة الفلك والنجوم، يعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار، اليوم، في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج لأصحاب برج القوس، إن حظك اليوم على المستوى المهني، يكون القمر معاكس بمنزل العمل.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج بينما على المستوى العاطفي يكون هناك تنافر القمر مع نبتون يدفعك للغضب سريعا، وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.

مشاهير برج القوس

التفاني في الحياة المهنية من أبرز شعارات مواليد برج القوس، لذلك يصلون لأعلى مراتب النجاح، ومن أبرز الأشخاص الذين حققوا هذا الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.