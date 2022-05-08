«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة للأنفاق.. أكثر من 197 مليار جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة القومية للأنفاق، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى 22/23 حيث بلغت 197 مليارا و247 مليونا و699 ألف جنيه، وكانت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 قد بلغت 125 مليارا و637 مليونا و966 ألف جنيه.

موازنة الهيئة العامة للأنفاق

واستعرض اللواء عصام والي، رئيس الهيئة العامة لمترو الأنفاق، ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه في الهيئة، مؤكدا أن مترو الأنفاق حتى عام 2014 كان بإجمالي 81 كم بتكلفة 40 مليار جنيه، ولكن في الفترة من 2014 إلى 2024 مسافة 2450 كم وبتكلفة 845 مليار جنيه.

وأضاف والي، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، أن تحويل قطار أبو قير لمترو بطول 20 كم سيُقل من 50 إلى 60 ألف راكب في الساعة، في حين أنه الآن يُقل من 6 إلى 7 آلاف راكب في الساعة، وبالتالي اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو سيحل مشكلة كبيرة لدى المواطن السكندري وحلم طال انتظاره، وطرح النواب العديد من التساؤلات.

ومن جانبه، أبدى الدكتور جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات، بعض الملاحظات على الاتفاقية ومنها بند التحكيم، وبند رسوم القرض التى تصل لـ 2 ونص مليون يورو، وأيضا سعر الفائدة على القرض متغيرة.

مترو الإسكندرية

فيما طالب النائب خالد عبد المولي بمذكرة إيضاحية عن كيفية سداد القرض وفوائده وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالقرض للجنة للاطلاع عليها.

فيما تساءل النائب أحمد سعد نويصر، عن الالتزامات التي تخص الجهة المانحة، لافتا إلى أن كل الالتزامات يتحملها الجانب المصري فقط ولا يتحمل البنك المانح أي التزامات، لافتا إلى أن مترو الإسكندرية سيستفيد منه عدد كبير من المواطنين، وبالتالي هل سيكون هناك عائد يكفي فائدة القرض، مطالبا بمذكرة إيضاحية من هيئة مترو الأنفاق للرد على أسئلة اللجنة.