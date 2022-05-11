نجوم الفن والأدب ينعون شيرين أبو عاقلة: «ستعيشين أطول من إسرائيل»

نعى عدد كبير من نجوم الفن في الشرق الأوسط وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي رحلت خلال الساعات الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، أثناء تأدية عملها بتغطية اقتحام مخيم جنين، وكان من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا التي نشرت مقطع فيديو من مراسم تشيع جثمانها، اليوم، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة: «الله يرحمها.. الظلم بشع كتير».

وكتبت الفنانة السورية أصالة تغريدة أرفقتها بصورة للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، عبر حسابها على «تويتر»، معلقة: «شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة، بنت فلسطين الجريحة بالجنة بإذن الله، آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ»، متابعة: «كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال».

وكتب المغني والموسيقي اللبناني مارسيل خليفة، عبر حسابه على «فيس بوك»، «شيرين أبو عاقلة تسكننا في هيئة رسالة عابقة بالحنان والحب تحت سماء حارقة.. شيرين شكرا لك».

محمد عساف عن رحيل شيرين أبو عاقلة: طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدموع

كما نعاها مواطنها الفنان الفلسطيني محمد عساف في تغريدة، قائلا: «الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي، كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني»، واختتم حديثه: «طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدموع لكننا سنصل لا محالة».

بينما ندد الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد بواقعة اغتيال الصحفية والمراسلة الفلسطينية، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «اغتالت إسرائيل شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة في فلسطين، اغتالوها برصاصة في الرأس بينما تغطي الأحداث هناك، ماذا سيفعل العالم الآن ومؤسساته الصحفية والحقوقية وأممه المتحدة على الباطل».

وأضاف:«حزني كبير عليكِ يا شيرين، ستظلين رمزا عظيما للصحافة والإعلام والإنسانية رغم أنف الصهاينة، ستظلين شهيدة الحق والواجب النبيل وستعيشين أطول من إسرائيل».