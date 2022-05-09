عاجل.. حريق بمخزن أجهزة كهربائية في منشأة القناطر والخسائر مليون جنيه

اشتعل حريق هائل بمخزن أجهزة كهربائية في منشأة القناطر بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر عن تلفيات تقدر قيمتها بمليون جنيه. تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا باشتعال حريق في مخزن بقرية أم دينار بمنشأة القناطر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

معاينة الحريق

تبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخزن أجهزة كهربائية، وأسفر عن خسائر قيمتها مليون جنيه، وتبين من خلال المعاينة أن ماس كهرباء أدى لاشتعال الحريق.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المخزن، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير بشأن الحريق.