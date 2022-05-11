شوبير: الأهلي لن يتنازل عن حقه في أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، بعض التطورات في أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، بعد إسناد تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب، رغم اقتراب الوداد من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولا يحقق العدالة، حال تأهل الأهلي رسميا.

وقال «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»: «فكرة الانسحاب مش موجودة في قاموس الأهلي، لكن دور مجلس الإدارة الحفاظ على حقوق النادي».

وأضاف: «هناك تنسيق على أعلى مستوى ما بين جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كما أنَّ خالد الدرندلي، نائب رئيس الجبلاية، دائم التواصل مع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، وجرى الاتفاق على صياغة البيان الذي أعلن عنه الأهلي أمس».

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