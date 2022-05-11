«اتحاد الكرة»: نقف في ظهر «الأهلي» ضد الكاف.. «فوزه نجاح لمصر»

علق خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، على اعتراض الاتحاد على قرار «الكاف» بإقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في المغرب، إذ قال «كلنا في مركب واحدة، وكلنا في ظهر النادي الأهلي المصري، وله كامل الحق في اعتراضه، وإحنا كقائمين على الكرة في مصر أرسلنا خطابًا يعتبر الثالث للاتحاد الأفريقي باعتراضنا وعدم موافقتنا على هذا القرار ومساندة النادي الأهلي في كل إجراءاته التي سيقدم عليها».

اتحاد الكرة يهدف لنجاح الكرة المصرية

وأضاف «الدرندلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أنه ليس من المنطق أبدًا أن يلعب الأهلي المباراة النهائية في دولة بها نادي الخصم له في البطولة، وهذا أمر لا يتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، موضحًا أن اتحاد الكرة يهدف لنجاح الكرة المصرية، كما أن أي قرار سيتخذه النادي الأهلي سيقف اتحاد الكرة في صفه وسيتم دعمه، كونه ممثلا للكرة المصرية ونجاحه يُعد نجاحا لمصر بالكامل.

سنقف في ظهر الأهلي حال تظلمه لدى المحكمة الرياضية

وحول حل الكاف المُقترح فيما يخص عقد مباراتين للنهائي ذهاب وإياب، أكد نائب رئيس اتحاد الكرة، «ممكن ده يبقى حل مرضي، وكان المفروض من الأصل قبل أي شيء مايبقاش فيه أي طرف من الأربعة في مباريات قبل النهائي أن يقرر خوض مباراة النهائي في ملاعبهم، إحنا بنحاول والقرار يُعاد النظر فيه، وفي حالة عدم الاستجابة والإصرار على ذلك سيتجه النادي الأهلي للمحكمة الرياضية ونحن سنقف في ظهره».