شوبير عن مطالبة الأهلي بالانسحاب من دوري أبطال أفريقيا: «كلام فاضي»

سخر الإعلامي أحمد شوبير من الأصوات التي تطالب بانسحاب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، قائلاً: «سمعت كتير خلال الساعات الماضية، ناس بتردد يا كابتن الخطيب انسحب انسحب أكرم لنا ولا بد من التصعيد.. وأنا بقول الكلام ده كله فاضي؛ لأن الجميع اتكلم وصعد في أزمة مباراة السنغال وطالب بإعادة اللقاء ولم يحدث، وأنا طلعت أكتر من مرة وقلت طلب مصر لن يجر الالتفات له».

وأكّد «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم أن المطالب الانفعالية الزائدة لا تجدي نفعا، مضيفا: «الناس اللي طالعه تقول الله يرحمك يا كابتن صالح سليم، لو الكابتن صالح موجود مكنش حصل كل ده، وأنا ردي عليهم لو الكابتن صالح كان موجود إيه اللي هيحصل يعني خلاص ده تصويت وحسم القصة لصالح المغرب».

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

ووضع الأهلي والوداد المغربي قدما في نهائي البطولة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كاسحًا على وفاق سطيف في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، بينما حقق بطل المغرب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية نظيفة ليقترب من التأهل للمباراة النهائية.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.