القباج: الخطورة الحقيقية للإرهاب تكمن في نشر الأفكار الظلامية المنغلقة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة تنشد الحياة الكريمة للمواطنين، لافتة إلى أن القيادة السياسية تشرف على تنفيذ المبادرة الرئاسية، فضلا عن تنفيذ ثورة إصلاح ليس في البنية التحتية فحسب وإنما فيما يخص القوى الناعمة والقضايا المجتمعية.

التعامل مع قضايا الفقر المادي والفكري من منظور متعدد الأبعاد

وأشارت وزيرة التضامن إلي أن الوزارة تتعامل مع قضايا الفقر المادي والفقر الفكري من منظور متعدد الأبعاد، لتعزيز قيم المواطنة ومناهضة ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدي الحواري الأول للقضايا المجتمعية الذي تنظمه جامعة الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

ولفتت «القباج»، إلى أن الخطورة الحقيقية للإرهاب تكمن في الخطورة الفكرية والظلامية التي تجعل من الإرهابي بطلا، وهو ما يسمي بالحاضنة الفكرية للإرهاب التي تتيح المواد المخدرة المغيبة لعقول الأبناء، وتنشر الفكر الظلامي الهدام بينهم.

القباج: الإرهاب المادي كبّد الاقتصاد خسائر وأفقدنا أبنائنا

وأكدت القباج أن الإرهاب المادي كبّد الاقتصاد خسائر، وأفقدنا أبنائنا، مشيرة إلى أن الإرهاب الفكري شكل تحديًا كبيرًا لقيم المواطنة ومعوقا للتنمية، لكن رغم ذلك تمضي الدولة لمواجهة التحديات الجسيمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، ن الأمل يكمن في شباب مصر لاستكمال مسيرة البناء، قائلة :« ننتظر منهم بذل قصارى الجهد لتعزيز الوعي الإيجابي الذي يساهم في الاستثمار في قوة مصر الناعمة وترسيخ مشاعر الانتماء والمواطنة».

ولفتت إلى أن الوزارة تتناول عددًا من الموضوعات المهمة منها النظرة المتساوية لذوي الإعاقة، والنظرة المتساوية لفاقدي الرعاية، خاصة أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

29 وحدة تضامن بالجامعات لدمج الشباب في قضايا المجتمع

وأوضحت أن الوزراة أنشأت 29 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية، لدمج الشباب في قضايا المجتمع وأتاحت الفرصة لهم أن يروا خبرات متنوعة تثري تكوينهم وتساعد على التحام نسيج الوطن، ونشر الفكر الاستثماري للطلاب .

وأوضحت أنه يتم العمل علي المساعدة في نشر ثقافة المشروعات متناهية الصغر والشمول المالي، لافتة إلى أن الوحدات حريصة علي تنظيم العديد من الندوات التي تحث علي نشر الوعي الإيجابي، فضلًا عن تنفيذ الوزارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة، كما يتم تنفيذ بيت التطوع في الجامعات عن طريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة وحواسب آلية للطلاب المكفوفين، وتوفير منح للطلاب الفائقين.

و افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الأزهر الحديقة النموذجية تحت اسم «حديقة الشهداء»، حيث قامت بزرع شجرة تخليدا لذكرى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في استهداف مجموعة من العناصر التكفيرية نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وتفقدت معرض ملابس «يا بلاش»، لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمنطقة غرب مدينة نصر، حيث تعرض الملابس بمبالغ زهيدة للطلاب والطالبات ويتم الاستفادة بهذه المبالغ في دفع المصروفات الدراسية للطلاب الأولي بالرعاية في الجامعة.