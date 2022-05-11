تامر مجدي لـ كاملة أبوذكري: مشبعتش شغل معاكي.. ونفسي أعمل دور تفتخري بيه

أشاد الفنان الشاب تامر مجدي، بتجربته في العمل مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، كما أعرب عن سعادته وامتنانه بالمشاركة في أعمال فنية من توقيعها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر تامر مجدي صورة للمخرج كاملة أبو ذكري، معلقا: «من الحاجات العظيمة اللي حصلت في حياتي وأكدت ليا إني ماشي في الطريق الصح، وإني شخص مش موهوم من بداية المشوار الصعب والمغامر، هو إيمان شخصية ومخرجة كبيرة تكتشف حاجة فيا، وتقدمني للجمهور في دور صغير ولكن مهم في فيلم واحد صفر».

تامر مجدي: محظوظ بـ 4 أعمال مع كاملة أبو ذكري

وأضاف: «وتأكدلي بعدها باختياري في بدور أكبر وأهم في مسلسل 6 ميدان التحرير، ثم مسلسل سجن النسا بشخصية مختلفة تماما من 2014 لحد دلوقت الناس فكراها، والعمل الرابع كضيف خفيف في آخر حلقتين في مسلسل بـ 100 وش».

واختتم «مجدي» حديثه قائلًا: «4 أعمال بحبهم جدا لكن مشبعتش من الشغل معاها، كنت محظوظ بـ 4 أعمال معاها ولكن طمعان في يوم أعمل معاها الدور اللي يخليها تفتخر بيا حقيقي وأشبع فنيا.. بحبك يا أستاذة كاملة وهفضل أتكلم عنك طول عمري لأنك استثنائية بالنسبة لي فنيا وإنسانيا».

آخر أعمال تامر مجدي

يذكر أنّ آخر أعمال تامر مجدي، مشاركته في حكاية لحظة ضعف من مسلسل ورا كل باب، حيث جسّد شخصية ديلر مخدرات يدعى «حمو»، والعمل من بطولة خالد سرحان، حنان يوسف، أحمد كمال أبو رية، رشا المهدي، غفران محمد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج منال الصيفي، وسيناريو وحوار محمد ذوالفقار.