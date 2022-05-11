اصطدام سيارة بعمود إنارة أعلى محور صلاح سالم.. عجلة القيادة اختلت

شهد محور صلاح سالم بدائرة قسم مصر الجديدة، حادث سير مروري، حيث اصطدمت سيارة بعمود إنارة وأصيب سائقها، ونقل إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثل للشفاء.

السيارة اصطدمت بعمود إنارة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عدد من الأهالى، يفيد بوقوع حادث سير مروري أعلى محور صلاح سالم، في منطقة القاهرة الجديدة، حيث اصطدمت سيارة بعمود إنارة، ما أسفر عن إصابة السائق، الذي تم نقله إلى المستشفى في الحال، لسرعة تلقي العلاج.

اختلال عجلة القيادة

بمراجعة الكاميرات الموجودة في نطاق وقوع الحادث، وسؤال شهود العيان، وعمل التحريات الأولية، تبين أنه أثناء سير سيارة بطريق محور صلاح سالم، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف، ثم عمود إنارة، وإصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.