بالأسماء.. 22 مصاباً في حادث انقلاب أتوبيس عمال غرب الإسكندرية

تنشر «الوطن» أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس يقل عدداً من العمال في إحدى الشركات، على طريق «مرغم»، غرب الإسكندرية، الذي أسفر عن إصابة 22 عاملاً وعاملة بالشركة، حيث تم نقل المصابين إلى 4 مستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس غرب الإسكندرية

وتبين أن المصابين بينهم 14 سيدة و8 رجال، يعلمون في إحدى الشركات غرب الإسكندرية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

- شيماء فرغلي أنور، 19 سنة، اشتباه كسر بالكوع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة.

- شيماء محمد يوسف، 40 سنة، اشتباه كسر بالكوع الأيسر.

- هبة شعبان محمد، 38 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية.

- ياسمين محمد صابر، 19 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

- شهد محمد صابر، 22 سنة، كدمات وسحجات بعموم الجسم.

- نادية مصطفى أحمد إبراهيم، 36 سنة، جرح بالجبهة واليد اليسرى وكدمات.

- رضوى صبري علي حسن، 18 سنة، جرح بالجبهة والخد الأيسر.

- نورهان عبد الجواد، 19 سنة، جروح بالرأس والوجه.

- محمود إبراهيم عبد العاطي، 28 سنة، جرح رضي بفروة الرأس والوجه.

- عبد الله محمد الشطوري، 33 سنة، كسر بالساعد الأيسر وكدمة شديدة بالظهر.

- محمود محمد عبد الوهاب، 27 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر.

- سعدية السيد محمد، 38 سنة، جرح بفروة الرأس.

- شامية جابر متولي، 39 سنة، كدمة شديدة بالكتف الأيسر.

- مصطفى شعبان مراجع عبد الرازق، 23 سنة، اشتباه كسر بالساعد والساق اليسرى.

- عبد القادر عبد الرحمن، 59 سنة، اشتباه كسر باليدين وسحجات وكدمات.

- محمد نادر محمود، 47 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وجروح متفرقة.

- شعبان مراجع عبد الرازق، 60 سنة، سحجات وكدمات بعموم الجسم.

- عبد المجيد أحمد، 21 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- نورهان عثمان إبراهيم عثمان، 25 سنة، اشتباه كسر.

- صبرية علي إبراهيم صقر، 38 سنة، اشتباه كسر بالذراع اليمنى.

- جبرا نور فرغلي محمد، 45 سنة، اشتباه كسر بالذراع والقدم.

- شيماء حسن، 27 عاما، جرح رضي في الوجه والكتف الأيسر واشتباه نزيف بالبطن.

نقل المصابين لـ4 مستشفيات ورفع أثار الحادث

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى 4 مستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم رفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.