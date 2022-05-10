22 مصابا في حادث انقلاب أوتوبيس بالإسكندرية.. جميعهم عمال

أصيب 22 شخصًا إثر انقلاب أوتوبيس يقل عمال إحدى الشركات، على طريق مرغم غرب الإسكندرية، أثناء سيره في الطريق، حيث نقل المصابين إلى 4 مستشفيات، من أجل تلقي العلاج، مع رفع آثار الحادث من الطريق، لتيسير حركة المرور أعلى الطريق الرئيسي بالعامرية.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث على الطريق الصحراوي، وتعطل الحركة المرورية، ووقوع إصابات وصل عددها إلى 22 حالة، تم نقلهم إلى 4 مستشفيات.

وانتقلت القيادات الأمنية، رفقة سيارات الإسعاف، ورجال إدارة مرور الإسكندرية، إلى موقع الحادث لبدء التعامل، ورفع آثار الحادث من الطريق الرئيسي، ونقل المصابين.

توزيع المصابين على المستشفيات

نقلت سيارات الإسعاف 22 مصابًا ومصابة، جميعهم عمال بإحدى الشركات في غرب الإسكندرية، حيث نقل 8 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و5 مصابين إلى مستشفى جمال حمادة، و5 مصابين إلى مستشفى مبرة العصافرة، و4 مصابين إلى مستشفى الأميري الجامعي.

سبب انقلاب الأوتوبيس

تمكن مرور الإسكندرية، من إزالة آثار الحادث من الطريق الرئيسي، لإعادة سير حركة المرور إلى طبيعتها دون أي معوقات، خاصة بعدما تبين أن قائد الأوتوبيس، كان يقود سيارته على طريق مرغم، واختلت عجلة القيادة بيده، وارتطمت بجزيرة المنتصف، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.