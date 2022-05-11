هزة أرضية في السويس بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجّلت هزة أرضية على بعد 47 كيلو متر جنوب غرب السويس، بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، الساعة 11:9 صباحا بحسب التوقيت المحلي.

وأوضح المعهد، أن الهزة حدثت في نطاق 29.72 شمالاً، و32.2 شرقاً، مؤكدة أن الهزة شعر بها عدد من المواطنين دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات .