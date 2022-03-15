هزة أرضية تضرب البلاد.. بقوة 4.0 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، هزة أرضية ضربت البلاد على بعد 67 كيلو مترا شرق واحة «باريس» بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن قوة حدوث الزلزال كانت 4.0 درجة وفقًا لمقياس ريختر، بخط طول 31.25 شرقًا، وخط عرض 24.51 شمالًا، وبعمق 10 كيلومترات، ووقعت تلك الهزة الأرضية في تمام الساعة 3:1 فجرًا بالتوقيت المحلي.

زلزال فبراير الماضي

ويذكر أن في يوم 3 فبراير الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحدوث هزة أرضية غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كم شمال دمياط.

وصرح المعهد القومي لرصد الزلازل، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 11.03 دقيقة، وذلك بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.00 شمالا، خط الطول 31.94 شرقا، والعمق 88.37 كم.

وأوضح المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر فى الارواح والممتلكات، مُشيرًا إلى أن المواطنين شعروا بالزلزال في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، لكن الإحساس أضعف بكتير لأن القوة اختلفت من مكانٍ لآخر.

زلزال شهر يناير الماضي

وأيضًا في 11 يناير الماضي، شعر السكان بزلزال وهزة أرضية فى خلال الساعة 3:07 صباحاً، وفقًا لما أكدته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، التى أعلنت عن حدوث هزة أرضية صباح ذلك اليوم في منطقة شرق البحر المتوسط علي بعد 415 كم من دمياط ، والتى وصلت قوتها إلى 6.6 درجة على مقياس ريختر، مما جعل جميع المواطنين يشعرون به، بالتحديد في محافظتي القاهرة والجيزة.